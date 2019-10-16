شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى الفخرانى يناشد نقابة المهن الموسيقية التدخل لإنقاذ جمال سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الكاتب يسرى الفخرانى، عن حزنه العميق لما وصل له الموسيقار الكبير جمال سلامة، من تدهور فى حالته الصحية.

وكتب يسرى الفخرانى، على صفحته على فيس بوك، قائلا: " وصلتني الرسالة التالية، جاءني اتصال اليوم من أحد جيران الموسيقار الكبير جمال سلامة وأدهشني وأبكاني ما سمعته كيف هذا الإهمال والقسوة عند بعض البشر".

وتابع فى رسالته، " انفضوا كل من حوله وتركوه وحيدا يعاني المرض وهو علي جهاز تنفس صناعي واخجلني ما سمعت عن كم الاهمال في حق هذا الفنان العظيم الذي افني حياته للفن وأمتعنا بمؤلفاته الموسيقية الرائعة وألحانه الوطنية".

واختتم رسالته، قائلا: " اناشد اصحاب القلوب الرحيمة كما اناشد نقابة المهن الموسيقية وأعضاء المجلس الموقرين وزملائه في الأكاديمية وكل الاصدقاء الفنانين ارجو الاهتمام ومراعاة هذا الفنان وهو في صراع مع المرض، ولا ننسى أننا معرضون لهذا الموقف اتمني الاستجابة السريعة لطلبي وجزاكم الله كل خير".

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يسرى الفخرانى

ويعد الموسيقار جمال سلامة من أبرز ملحنى جيله، حيث إنه صاحب أهم الأغانى الوطنية التى قدمت لمصر منها "مصر اليوم فى عيد" لشادية، و"المصريين أهما" لياسمين الخيام، و"محمد يا رسول الله"، فضلا عن إحيائه على مدار 20 عاما لأهم حفلات السادس من أكتوبر، وحصل على العديد من شهادات الدولة التقديرية.

ونجح سلامة فى تقديم شكل جديد للموسيقى، فضلا عن تعاونه مع أبرز نجوم زمن الفن الجميل ومطربى الجيل الجديد، حيث لحن للشحرورة صباح أهم أغانيها مثل أغانى فيلم"ليلة بكى فيها القمر"، وأغنية "ساعات ساعات"، و"الله على المستقبل" لفايزة أحمد، كذلك قدم عدّة أغان ناجحة للنجمة اللبنانيّة الكبيرة ماجدة الرومى من بينها "بيروت ست الدنيا"، وقصيدة "مع جريدة" للشاعر السورى نزار قبّانى.