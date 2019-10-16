شكرا لقرائتكم خبر عن بناء على رغبة الجمهور.. "المتفائل" ماتينيه كل أحد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف مدير فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح إنه تقرر وبناء على رغبة الجمهور تقديم حفلة ماتينيه لعرض "المتفائل" من إنتاج الفرقة، و ذلك أيام الأحد من كل أسبوع لتبدأ في تمام السابعة و النصف مساء، بينما يقدم العرض أيام الخميس والجمعة و السبت في تمام التاسعة مساء بالمسرح القومي بالعتبة.
جدير بالذكر ان عرض "المتفائل" يشهد اقبالا جماهيريا كبيرا منذ افتتاحه يوليو الماضي، حيث تم مد العرض ثلاث مرات بناء على رغبة الجمهور .
تدور أحداث "المتفائل" حول شخص حارب كل المشاكل و الأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول الى هدفه من خلال صفة التفاؤل، العرض بطولة سامح حسين، سهر الصايغ ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام .
كانت هذه تفاصيل خبر بناء على رغبة الجمهور.. "المتفائل" ماتينيه كل أحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.