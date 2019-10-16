شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبري تحصد جائزة جديدة عن "نورا تحلم" من مهرجان Saint Jean de Luz والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت النجمة هند صبري على جائزتها الثانية عن فيلمها التونسي "نورا تحلم" حيث حصدت جائزة لجنة التحكيم الخاصة في قسم البطولة النسائية بمهرجان Saint Jean de Luz في فرنسا والتي تحمل اسم التفسير الأنثوي.

وحضرت هند صبرى فعاليات المهرجان رفقة مخرجة الفيلم هند بن جمعة ومنتجه المشارك الفرنسي فرانسوا والفنان حكيم أحد ممثلي الفيلم، كما حضرت أيضاً العرض الخاص للفيلم بمعهد العالم العربي بباريس مع باقى الأبطال.

وفازت هند صبري بأولى الجوائز عن فيلمها "نورا تحلم" فى الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الذي انتهت فعالياته يوم 27 سبتمبر الماضى، حيث حصت جائزة أفضل ممثلة، حيث عرض الفيلم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة كعرض أول في الشرق الأوسط، وذلك بعد عرضه بمهرجان سان سيباستيان وحصوله على اشادات كبيرة من الحضور، كما تم عرضه للمرة الأولى فى مهرجان "تورونتو" السينمائى، حيث شارك فى الاختيار الرسمى لقسم استكشاف مهرجان تورنتو السينمائى الدولى.

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فيلم "نورا تحلم"، يشارك فى بطولته بجانب هند صبرى كل من لطفى العبدلى بمشاركة حكيم بومسعودى، إيمان شريف، جمال ساسى وسيف الضريف، ومن إخراج هند بوجمعة، وتقدم هند فى الفيلم شخصية "نورا" وهى فتاة تنتمى للطبقة الكادحة فى تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها والمضايقات التى تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامى وعلاقتها بأطفالها وزوجها كيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه.