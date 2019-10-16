شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر أنستون تحصل على 7 ملايين متابع فى أقل من 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت النجمة العالمية جينيفر أنستون، رسميا إلى إنستجرام أمس الثلاثاء ، حيث دشنت حسابا رسميا لها، وفى أقل من 24 ساعة وصل عدد متابعيها على إنستجرام إلى 7 ملايين منذ إطلاق حسابها رسميا، ونشرت جينيفر لوبيز، أول صورة على حسابها، صورة تجمعها بأبطال مسلسل "Friends"، وقد حصدت الصور أكثر من 9 مليون لايك .

وظهر التغير الكبير فى شكل أبطال المسلسل الذى عرض قبل 25 عاما وهو المسلسل الذى يحمل العديد من الذكريات لدى قطاع كبير من المتابعين فى تسعينيات القرن الماضى.

مسلسل Friends تدور أحداثه عن مجموعة من الشباب يعيشون فى مدينة نيويورك، ما زال محفورًا فى عقول الكثيرين، وضم أبطالاً كثيرين أبرزهم جنيفر أنيستون وكورتنى كوكس وليزا كودرو وديفيد شويمر ومات لوبلان وماثيو بيرى.