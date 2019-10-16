شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد خالد سليم يتصدر بوستر مسلسل "بلا دليل" × صورتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر النجم خالد سليم بوسترين دعائيين لمسلسل "بلا دليل" الذى يقوم ببطولته الى جانب التونسية درة والمقرر انطلاق عرض أولى حلقاته على شاشة cbc يوم الاثنين المقبل الموافق 21 أكتوبر، وفى نفس الوقت يواصل سليم تصوير المشاهد الأخيرة له فى أحداث العمل الذى تعتمد أحداثه على الاثارة والتشويق.



خالد سليم

"بلا دليل" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة ويشارك فى بطولته درة، خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى.

Advertisements

يشار إلى أن آخر أعمال خالد سليم مسلسل "أبواب الشك" من 60 حلقة وتم عرضه على قناة الحياة العام الماضى، وشارك فى بطولته لقاء الخميسى وعائشة بن أحمد ونبيل عيسى، وأحمد صلاح حسنى وجيهان خليل وعبد الرحمن أبو زهرة وطارق صبرى وميار الغيطى وتامر شلتوت، تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.