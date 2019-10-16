شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تعليق الممثل الإنجليزى هيو جرانت على فيلم الـ Joker والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجد الممثل الأنجليزى هيو جرانت أن فيلم الـ "Joker" مخيف، ولكن لسبب مختلف هذه المرة، حيث كتب الممثل الأنجليزى على حسابه الشخصى بموقع التغريدات تويتر، " هل أنا عجوز أم أ، صوت السينما عالٍ؟ بلا هدف".



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حيث ذهب الممثل الذى يبلغ من العمر 59 عامًا، لرؤية قصة تود فيليبس عن أكثر الشخصيات شرا في عالم DC بـ سينما محلية في لندن الأسبوع الماضي، واشتكى من أن رحلته كانت "بلا معنى" بسبب صوت الفيلم في دار العرض.

واستجاب المسؤولون عن شركة السينما للنجم في اليوم التالي قائلين: "نحن آسفون جدا بسبب شعورك بـ خيبة الأمل بسبب مستويات الصوت في دار عرضنا، هيو، وتأكد من أننا سنقوم بفحصها بانتظام للتأكد من امتثالها لمعايير الصحة والسلامة، وسأضمن إرسال ملاحظاتك إلى الفرق ذات الصلة. "

وعندما أشار جرانت إلى أنهم لا يعرفون دار العرض الذى شاهد بها الفيلم، سألوه عن تفاصيل المكان والفيلم الذي شاهده.

ورد جرانت على سؤال دار العرض بطريقة ساخرة، حيث قال " الـ Joker، ولكن كانت النكتة كانت علينا "، حسبما نشر موقع " people".

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على الرغم من أن تجربة جرانت مع جوكر كانت غير ممتعة، إلا أن الفيلم نفسه يعاني من الجدل منذ أن بدأ بقوة بفوزه بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي الشهر الماضي.

كما تم انتقاد الفيلم لإظهاره تعاطفه مع شخصيته القاتلة، التي لعبها خواكين فينيكس، وبالرغم من كل التعليقات السلبية التي حصل عليها الفيلم وصلت إيراداته إلى 548 مليون دولار حول العالم.

فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة إنتاجه 55 مليون دولار أمريكى، ومقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر في مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

الفيلم سبق وعرض فى عدد من المهرجانات العالمية منها مهرجان فينسيا وتورونتو ونيويورك وهامبورج، وزيورخ.

ويضم الفيلم عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم جواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف.