شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة وفاة كاظم الساهر ما بين حادث سير ووجبة مسممة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار خبر وفاة النجم الكبير كاظم الساهر الذى انتشر عبر وسائل السوشيال ميديا المختلفة مؤخراً حالة من الفزع والهلع على المطرب الكبير الذى يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة حيث اصطدم عشاقه بهذا الخبر الذي طال نجمهم خلال الساعات الماضية، قبل أن يقرر كاظم نفسه تكذيب كل تلك الشائعات حيث خرج عن صمته مع تلك الشائعة التي ارتبطت به أكثر من مرة حيث لا تعد تلك المرة هي الأولي التي يرتبط فيها اسمه بهذا الأمر.

كاظم الساهر فضل الرد على تلك الشائعة عبر السوشيال ميديا أيضاً، وتحديداً من خلال حسابه على فيس بوك حين نشر على صفحته مقطع من واحدة من أغانيه، تأكيدا على عدم صحة ما قيل بخصوصه وأن الوفاة لا تتعدي كونها مجرد شائعة، بكتابة : "متمردٌ أيضا أنا وحبيبتى متمردة متمردان مميزانِ وعاشقانِ بعنفوانِ وحياتنا متجددة".

وذلك بعدما لم تقف تلك الشائعات عند حد وفاته فحسب وإنما ذهب البعض لأسبابها حيث كتب البعض أن كاظم توفي إثر حادث أثناء تواجده فى إحدي البلدان بأوروبا بينما ذهب آخرون أنه لم يتعرض لحادث ولكن توفي عقب وجبة مسممة أودت بحياته.

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