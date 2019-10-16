شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بعيد ميلاد ديفيد زاكر.. 5 حاجات لازم تعرفها عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم المخرج الأمريكي ديفيد زاكر بعيد ميلاده الـ 72، فهو المخرج الذي قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية التي مازالت عالقة بأذهان المشاهدين مثل " Ruthless People " و " Scary Movie " و " An American Carol " ، اليوم تعرف عليه عن قرب بالأرقام. ولد في 16 أكتوبر 1947 في ميلووكي بولاية ويسكنسن ، وهو وهو شقيق المخرج جيري زاكر بدء مسيرته الفنية في 1976 و التي تستمر حتى الآن تزوج عام 1997 من دانيال اردولينو وأنجبا طفلين وهما تشارليز و سارة أول عمل قام بإخراجه كان الحلقة الأولى من مسلسل " Police Squad " وذلك عام 1982 نال عدد كبير من الجوائز خلال مسيرته الفنية ، ومن أبرزها : " US Comedy Arts Festival " و " ShoWest Convention " ، وغيرهم .

ديفيد زاكر

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