الجمعة.. عرض "سواح لكريم قاسم على إحدى القنوات المشفرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يعرض فيلم "سواح" بطولة الفنان كريم قاسم على قناة OSN ياهلا يوم الجمعة 18 أكتوبر الساعة 10 مساء، وذلك بعد مشاركته في أكثر من 20 مهرجان حول العالم وحصوله على 11 جائزة أخرها جائزة الجمهور في مهرجان الفيلم العربي بفاميك.

الفيلم من المنتظر أن يتم طرحه في دور العرض ببلجيكا وفرنسا في مطلع عام 2020 وذلك بعد نجاحه في شباك التذاكر في لوكسمبورج، الفيلم للمخرج المصري اللكسمبورجي أدولف العسال ومن تأليف الكاتب الكندي دنيس فوون.

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ويتتبع فيلم سواح قصة الشاب سمير الذي يعشق الموسيقى فيسعى ليصل بفنه إلى الجماهير، فيسافر للمشاركة في مسابقة عالمية للدي جي ولكن يفقد ممتلكاته والباسبور الخاص به في الطريق ويحتجز كلاجىء في لوكسمبورج وهنا يتعرض للعديد من المغامرات، وتدور أحداثه في 4 دول مختلفة، كما أنه ناطق بـ 6 لغات مختلفة.

قدم كريم قاسم مؤخرا حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي في الوقت الذي كانت تعرض له حلقات مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الثالث بعنوان" مين طفى النور" على قنوات التليفزيون المصرية والعربية.