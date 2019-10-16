أعطيناك أقل مما تستحقين.. جمال سليمان ينعى نجوى علوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نعى الفنان السوري جمال سليمان، الفنانة نجوى علوان، بعد وفاتها إثر تعرضها لأزمة قلبية.

وكتب "سليمان"، عبر حسابه بـ"انستجرام"، قائلًا: " وداعًا نجوى، كنتٍ ممثلة رائعة وإنسانة وديعة،أعطيتنا الكثير من الحب وأعطيناك أقل مما تستحقين".

وأضاف: " بهدوء عشت وبهدوء ترحلين، الرحمة لروحك".

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يذكر أن الفنانة نجوى علوان، بدأت حياتها الفنية بمسلسل "نهارات الدفلي" عام 1995، وجسدت فيه دور "عايدة"، وشاركت بعدها في عدة أعمال من بينها" مقامات بديع الزمان الهمذاني"، بعنوان "زائرة المساء".

كما شاركت في مسلسل "التغريبة الفلسطينية" عام 2004 بدور "لطيفة، وفي العام نفسه عملت في مسلسل "عذراء الجبل"، لتنطلق بعدها في عدة مسلسلات مختلفة؛ منها "عصي الدمع"، و"أهل الغرام"، و"على طول الأيام"، و"عنترة بن شداد"، و"الاجتياح"، والعقاب، ومطلوب رجال، والحبيب الأولى.