تعرف على إيرادات "ولاد رزق 2" بعد 10 أسابيع بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: يتنافس فيلم "ولاد رزق 2"، مع عدد من الأفلام بدور العرض السينمائي. هذه الأفلام هي "الكنز 2"، "الفيل الأزرق 2"، "خيال مآتة"، "إنت حبيبي وبس"، ومؤخرا فيلم "الطيب والشرس واللعوب". وحقق الفيلم بعد 10 أسابيع بدور العرض السينمائي مبلغ 97 مليون 852 ألف 566 جنيه. فيلم "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، محمد ممدوح، أحمد الفيشاوي، خالد الصاوي، أحمد داوود، ومن إخراج طارق العريان.

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