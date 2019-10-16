- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أعلن الفنان محمد كريم، عبر حسابه الخاص بموقع إنستجرام، وفاة عمه دكتور عصام خضر.
وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى عمي الأستاذ الدكتور عصام خضر، أستاذ الباطنة وأمراض الكلى بكلية طب عين شمس، لا أراكم الله مكروها في عزيز".
ومن المقرر أن يقام العزاء الليلة، بمسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم.
يذكر أن محمد كريم شارك في بطولة الفيلم الأمريكي A score to settle، أمام النجم العالمي نيكولاس كيدج.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة "عم" الفنان محمد كريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.