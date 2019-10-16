وفاة "عم" الفنان محمد كريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن الفنان محمد كريم، عبر حسابه الخاص بموقع إنستجرام، وفاة عمه دكتور عصام خضر.

وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى عمي الأستاذ الدكتور عصام خضر، أستاذ الباطنة وأمراض الكلى بكلية طب عين شمس، لا أراكم الله مكروها في عزيز".

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ومن المقرر أن يقام العزاء الليلة، بمسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم.

يذكر أن محمد كريم شارك في بطولة الفيلم الأمريكي A score to settle، أمام النجم العالمي نيكولاس كيدج.