خالد سليم يروج لمسلسله "بلا دليل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي: روج الفنان خالد سليم لمسلسله الجديد "بلا دليل"، المقرر عرضه 21 أكتوبر الجاري، على شبكة قنوات "سي بي سي"، ونشره صورة البوستر الرئيسي للمسلسل. وانهالت عليه التعليقات من الجمهور الذي وعده بمتابعة حلقاته. مسلسل "بلا ليل"، ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة ويشارك فى بطولته خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى.

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