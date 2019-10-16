أحمد السعدني يسخر من تأجيل مباراة القمة: كنا هنفقد متعة الإيچيبشان ليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

سخر الفنان أحمد السعدني، من تأجيل مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك. وكتب على حسابه الرسمي بموقع تويتر: "الحمد لله إن المباراة اتأجلت، لو كان الدوري انتظم كنا حنفقد متعة الإيچيبشان ليج، وطبعا كلنا عارفين إن الأهلي بيكسب بالتحكيم واتحاد الكورة، الله الوطن الجنايني".

كان اتحاد الكرة أصدر بيانا في الساعات الأولى من صباح الأربعاء أعلن فيه تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي كان من المفترض أن تقام مساء السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة.

Advertisements

وفي البيان الذي نشره على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك"، أرجع الاتحاد قرار التأجيل إلى "أسباب أمنية" لم يحددها. فيما انتقدت 6 أندية القرار واعتبرته "تخبط وفوضى".

من ناحية أخرى، يشارك الفنان أحمد السعدني في بطولة مسلسل "شبر مية"، الذي يعرض حاليا، وهو من بطولة محمد جمعة، نجلاء بدر، ندى موسى.