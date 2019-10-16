عن الانفصال.. ياسمين رئيس تثير الجدل بتغريدة غامضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين االشرقاوي

أثارت الفنانة ياسمين رئيس جدلًا واسعًا، بين جمهورها ومتابعيها، بعد ما نشرت تغريدة "غامضة" تحدثت فيها عن الانفصال، وذلك عبر حسابها بموقع "تويتر".

وغردت "رئيس"، قائلة: "في أغلب الأوقات ومهما كانت الأسباب قوية لما ييجي قرار الانفصال بين اتنين بينهم عيشة وحياة طويلة بيفضل في حزن محتاج لوقت كبير عشان يعدى".

مما أثار تساؤلات عدد من متابعيها عن علاقتها بزوجها المخرج هادي الباجوري

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على جانب آخر، تستأنف الفنانة ياسمين رئيس، تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد "لص بغداد"، أمام الفنان محمد عادل إمام.

"لص بغداد"، يشارك في بطولته عدد من النجوم من بينهم فتحي عبدالوهاب، وأمينة خليل، ومحمد عبدالرحمن توتة، صلاح عبدالله، وأحمد رزق، وتأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، في أول تعاون بينهما في السينما، وإنتاج "سينرجي فيلمز".