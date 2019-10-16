بـ7 ملايين متابع.. جينيفر أنيستون تنضم لـ"إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

انضمت النجمة الأمريكية، جينيفر أنيستون لموقع الصور الشهير "إنستجرام"، ودشنت حسابًا رسميًا، وحصدت في أقل من 24 ساعة أكثر من 7 ملايين متابع.

ونشرت "أنيستون"، أول صورة بحسابها الجديد برفقة كلٍ من الفنانين كورتيني كوكس وليزا كودرو وديفيد شويمر وماثيو بيري ومات ليبان، أبطال مسلسل"Friends"، وعلقت على الصورة قائلة: "الآن نحن أصدقاء هنا أيضًا".

وكانت آخر أعمال جينيفر أنيستون، فيلم الكوميديا Murder Mystery، من إنتاج شركة Netflix.