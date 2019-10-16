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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
انضمت النجمة الأمريكية، جينيفر أنيستون لموقع الصور الشهير "إنستجرام"، ودشنت حسابًا رسميًا، وحصدت في أقل من 24 ساعة أكثر من 7 ملايين متابع.
ونشرت "أنيستون"، أول صورة بحسابها الجديد برفقة كلٍ من الفنانين كورتيني كوكس وليزا كودرو وديفيد شويمر وماثيو بيري ومات ليبان، أبطال مسلسل"Friends"، وعلقت على الصورة قائلة: "الآن نحن أصدقاء هنا أيضًا".
وكانت آخر أعمال جينيفر أنيستون، فيلم الكوميديا Murder Mystery، من إنتاج شركة Netflix.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ7 ملايين متابع.. جينيفر أنيستون تنضم لـ"إنستجرام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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