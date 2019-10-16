محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أعلنت الفنانة الكويتية غدير السبتي، مساء أمس الثلاثاء، انفصالها عن زوجها المخرج البحريني أحمد الفردان، وذلك بعد أقل من عامين على زواجهما.
ونشرت "السبتي" عبر حسابها بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بزوجها من كواليس أحد البرامج، وعلقت: "القرار اللي أخذته ما كان سهل لو شنو ما كانت أسبابه، لكن بعض المرات حتى لو كان القرار صعب لازم تكون عندنا خطوة جريئة لأتخاذه علشان نرتاح بحياتنا لأن بنعيشها مرة وحدة".
وتابعت: "أنا وأحمد انفصلنا عن الحياة الزوجية، لكن مرتبطين كأصدقاء بينهم معزة واحترام، الله يوفقنا بحياتنا و الإختلاف لا يصنع العداوة لأن إحنا ناس مثقفة وواعيه للحياة"، وأغلقت التعليقات على منشورها.
يذكر أن غدير السبتي، احتفلت بزفافها على زوجها المخرج البحريني أحمد الفردان، في حفل أسطوري حضره عدد كبير من نجوم الخليج.
كانت هذه تفاصيل خبر غدير السبتي تعلن انفصالها عن زوجها وتغلق التعليقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.