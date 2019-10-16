غدير السبتي تعلن انفصالها عن زوجها وتغلق التعليقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت الفنانة الكويتية غدير السبتي، مساء أمس الثلاثاء، انفصالها عن زوجها المخرج البحريني أحمد الفردان، وذلك بعد أقل من عامين على زواجهما.

ونشرت "السبتي" عبر حسابها بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بزوجها من كواليس أحد البرامج، وعلقت: "القرار اللي أخذته ما كان سهل لو شنو ما كانت أسبابه، لكن بعض المرات حتى لو كان القرار صعب لازم تكون عندنا خطوة جريئة لأتخاذه علشان نرتاح بحياتنا لأن بنعيشها مرة وحدة".

وتابعت: "أنا وأحمد انفصلنا عن الحياة الزوجية، لكن مرتبطين كأصدقاء بينهم معزة واحترام، الله يوفقنا بحياتنا و الإختلاف لا يصنع العداوة لأن إحنا ناس مثقفة وواعيه للحياة"، وأغلقت التعليقات على منشورها.

يذكر أن غدير السبتي، احتفلت بزفافها على زوجها المخرج البحريني أحمد الفردان، في حفل أسطوري حضره عدد كبير من نجوم الخليج.