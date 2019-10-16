إلتون جون: مايكل جاكسون كان مريضاً عقلياً وشخصاً مزعجاً

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أكتوبر 2019 04:45 مساءً - مازالت مذكرات النجم العالمي إلتون جون تثير الجدل، وذلك من خلال إطلاقه العديد من التصريحات الجريئة والمستفزة التى تتعلق بسنوات تعاطيه المخدرات وعلاقته المثلية بزوجه ديفيد فيرنش، ودخوله فى حرب كلامية مع شقيقه، ومؤخراً هجومه على نجم البوب مايكل جاكسون.



وفي مقتطفات من مذكراته التي أسمها بـ "أنا"، تحدث إلتون جون عن مايكل جاكسون قائلاً: "كنت أعرف مايكل منذ أن كان عمره 13 أو 14 عامًا ، لقد كان أكثر طفل رائع يمكن أن تتخيله، لكن في مرحلة ما من السنوات الفاصلة ، بدأ في عزل نفسه عن العالم ، وبعيدًا عن الواقع كما فعل إلفيس بريسلي ".



وأضاف قائلاً: "لقد كان شخصاً مزعجاً لتتواجد معه في مكان واحد، فالله وحده يعلم ما كان يجري في رأسه، لقد كان مريضًا عقلياً حقًا، وقد انزلقت قدماه إلى عالم منغلق ، محاط بأشخاص لم يخبروه إلا بما يريد سماعه وفقط. "









وكان إلتون البالغ من العمر 72 عاما قد قال فى مذكراته كذلك إن والده الراحل ستانلى دوايت لم يدعمه ولم يخبره أبدا أنه يحبه أو أنه كان فخورا به، وهو الأمر الذى دفع "جيف" الأخ غير الشقيق لإلتون وهو يبلغ من العمر (53 عاما) ليرد، حيث أكد أن المغنى الشهير يصدق فقط ما يريد تصديقه، ويبدو أنه عانى من "فقدان ذاكرة هائل".



يذكر أن إلتون جون هو مغني وعازف بيانو وملحن بريطاني، ويعد أحد أكثر الموسيقيين شعبية في القرن العشرين وحاصل على العديد من الجوائز، كما كان مشهورًا بعروضه الحية المميزة، وملابسة ونظاراتة الغريبة التي لطالما اشتهر بها.



أما مايكل جاكسون فكان أيقونةً عالميةً في عالم البوب، سواء بالنسبة لألبوماته الناجحة أو كتابه الذي تناول سيرته الذاتية أو عمليات التجميل العديدة التي أجراها، وطوال السنوات الأخيرة من حياته كان هناك الكثير من الاتهامات والتحقيقات التي تحيط به بشأن قضايا التحرش الجنسي بالأطفال والقاصرين، وقد عادت هذه القضايا إلى الواجهة من جديد في وقت سابق.





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