إصابة ركبة ترافيس سكوت بعد قفزه على المسرح ورد فعله مبهر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أكتوبر 2019 04:45 مساءً - تصدّر مغني الراب ترافيس سكوت Travis Scott، عناوين المواقع والصحف العالمية، بعد الإصابة الشاقّة التي تعرّض لها بركبته أثناء حفله بمهرجان رولينج ليود Rolling Loud Festival، في كوينز، نيويورك مساء السبت.



كان مغني الراب، يتحرك بقوة واندماج مع الجمهور بحماس شديد على أغنية " Butterfly Effect" عندما قفز وهبط بشدة، مما ألحق الأذى في ركبته اليمنى، ولكن عاد سكوت إلى الخلف وواصل الأغنية حتى نهايتها، في محاولة لتجاهل الألم.









في وقت لاحق من العرض، توقف مغني الراب البالغ من العمر 28 عامًا عن الغناء، وأخبر الحضور بألمه الشديد الذي تعرّض له جراء هذه القفزة، وقال: "لا أكذب، أعتقد أنني كُسرت ركبتي في الوقت الحالي.. لكن هذا العرض لا يمكن أن يتوقف"، واستكمل باقي أغانيه.

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ولمتابعة حالة سكوت الصحية، تم الكشف عن الإصابة، وكذلك إعلان سكوت، عبر الفيديو من قبل رواد الحفلات الموسيقية، الذين فوجئوا بالتزامه بأدائه ومثابرته، رغم ما لحق به من ألم.

أخبر سكوت - الذي كان يرتدي ما يبدو أنه دعامة للساق وضعه بعد إصابته – الحشد: "لا شيء يمكن أن يوقف هذا العرض على الإطلاق"، ثم تمكن Scott من إنهاء أغنياته بالكامل.

ترافيس سكوت Travis Scott، هو مغني وكاتب ومنتج أمريكي، أصدر ألبومه الأول Rodeo في سبتمبر 2015. وقادها أغنية "Antidote" الناجحة، والتي وصلت إلى أعلى 20 لوحة في قائمة Billboard Hot 100. ألبومه الثاني ، Birds in the Trap Sing McKnight ، تم إصداره في سبتمبر 2016 . في العام التالي، أصدر ترافيس سكوت ألبومًا مع Quavo بعنوان Huncho Jack و Jack Huncho تحت اسم المجموعة Huncho Jack. أصدر ألبومه الثالث ، Astroworld ، في 3 أغسطس 2018.



Scott هو زوج نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر، شقيقة نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كاردشيان، وقد انتشرت بعض الأخبار عن انفصالهما، إلا أنّ إحدى المصادر أكدت لـ E News أنّ كايلي وترافيس لا يزالان منفصلين لكنّهما بدآ بالفعل في محادثات جدية حول العودة معًا.