أميتاب باتشان يتبرع لضحايا الفيضانات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أكتوبر 2019 04:45 مساءً - ذكرت مصادر صحافية، أنّ نجم بوليوود أميتاب باتشان Amitabh Bachchan تقدّم لمساعدة أهالي بيهار المنكوبة بالفيضانات، من خلال التبرع بمبلغ 5 ملايين روبية، وذلك لصندوق الإغاثة التابع لرئيس الوزراء.

وكانت الأمطار الغزيرة قد تحولت إلى فيضانات موسمية متواصلة في الولاية المنكوبة، ما تسبب في الفوضى في حياة الناس، وتشتيتهم من بيوتهم.

أميتاب باتشان

وأضافت المصادر أنّ باتشان كتب رسالة إلى رئيس وزراء ولاية بيهار نيتيش كومار، يعرب فيها عن قلقه، جاء فيها: "أنا مندهش بشدة من الكارثة الطبيعية التي أصابت ولاية بيهار."

كما كتب باتشان: " أتقدم بأحر التعازي وتعاطفي مع جميع الذين تضررت حياتهم في الفيضان الأخير، وإن كان ذلك بطريقة بسيطة، فإنني أمدّ يد المساعدة لضمان استعادة حياة الإنسان في بيهار."

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يشار إلى أنها ليست المرة الأولى، التي يمد فيها باتشان، يد المساعدة والتبرع للمنكوبين، حيث طالب جمهوره في السابق بالمشاركة لمساعدة متضرري الفيضانات في ولاية "كيرالا"، التي تشهد فيضانات، راح ضحيتها المئات، وتسببت في تهجير مئات الآلاف من السكان خلال الأيام الماضية.

نجم بوليوود أميتاب باتشان

يُذكر أنّ أميتاب باتشان، يُعدّ أحد أشهر الممثلين الأكثر تأثيرًا في تاريخ السينما الهندية، وبسبب تأثيره على المشهد السينمائي في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين، دعاه المخرج الفرنسي فرانسوا تروفو، بـ "رجل صناعة السينما الوحيد".

وكان باتشان قد احتفل بذكرى ميلاده الـ77 الذي صادف يوم 11 أكتوبر /تشرين الأول، حيث تلقى المعايدات على مواقع التواصل الاجتماعي من ألمع نجوم بوليوود، مثل تايغر شروف Tiger Shroff، وأنيل كابور Anil Kapoor، وشيلبا شيتي Shilpa Shetty، و كاران جوهر Karan Johar، وفرحان اختر Farhan Akhtar وغيرهم.