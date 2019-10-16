فيديو: أفضل عشر أغنيات هذا الأسبوع عبر يوتيوب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أكتوبر 2019 04:45 مساءً - تصدر المطرب عبد المجيد عبدالله قائمة الأغنيات الأعلى مشاهدة داخل المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع بعد الكشف عن أغنيته الجديدة "أطيح واقف"، وضمت قائمة "التوب تن" تشكيلة تعكس انفتاح الشباب السعودي على أشكال مختلفة من الموسيقى فتواجدت النجمة داليا مبارك مع حسين الجسمي وشمة حمدان وناصيف زيتون.

أغنية أطيح واقف

الأكثر مشاهدة عبر موقع يوتيوب أغنية المطرب عبد المجيد عبد الله "أطيح واقف" وحققت 2.8 مليون مشاهدة في خمسة أيام، وهي من كلمات رمز، والحان أحمد الهرمي، وتوزيع موسيقي سيروس، ومن كلمات الأغنية:

أشكرْك ياوقت ٍ كِشف معدن الناس

‎وأشكرْك يا جرح ٍ ومنـّه تِـعـَلّـمـت

‎عَلّمْتـنـي أعطي لكل حَدّ مقيـاس

‎وآطيـح واقِـف حتى لو اني تـألّمت



أغنية وينك الليلة

النجمة السعودية داليا مبارك احتلت المرتبة الثانية مع أغنية "وينك الليلة" من البوم في حياتك مستحيل، وحققت 2 مليون مشاهدة، والأغنية من كلمات الجادل، والحان ياسر بو علي، وتوزيع هشام السكران، ومن كلمات الأغنية :

وينك الليله بصدري اسالوا عنك ضيوفك

الجروح وكل طعنه الهقاوي وخيبتك

وينك الليله بقلبي اسمعك بس ما اشوفك

كنت احارب بك ظنوني انهزمت وفازتك

أغنية حلال وحرام

النجمة شمة حمدان احتلت المرتبة الثالثة مع أغنية حلال وحرام التي حققت 763 ألف مشاهدة في أقل من 10 أيام، والأغنية من كلمات وألحان تركي الشريف، وتوزيع زهير حصادي، وتقول كلماتها

بالغنا يا قلبي

بالمعزة والمحبة والاهتمام

وآخرها خذلنا

طعنّا ليتك سمعت الكلام

أغنية قهري

فهد السعد حقق مع أغنية "قهري” 650 ألف مشاهدة في 11 يوما فقط، والأغنية من كلمات هشام العبدالله، والحان محمد بو صبار، وتوزيع زهير حصادي، وتقول كلماتها:

قهري ملا صدري وأشجاني تفضح

كافي تعبت منك ما ودي أشرح

قلبي كسرته خلاص لاتقولي تمزح

لابد يجيك بيوم تجمع وتطرح

لا تفكر انت بيوم ترجعلي وافرح

كافي تعبت منك ماودي أشرح

تضحك على دنيتي وتقولي أفرح

وأنسى اللي صار وياك وبحضني تفرح

أغنية بلا أدنى سبب

المطرب عايض حقق 707 الف مشاهدة مع أغنية "بلا أدنى سبب" من كلمات محمد الغرير، والحان عبدالإله ناصر، وتوزيع هشام السكران ومن كلماتها: بلا أدنى سِبب حتى ..

لحاله راح في حاله !!

بذلت مْن السبل شتّى ..

و حرمني لذة وْصاله

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تآمر عقله و ظنّه..

و خلاني .. و ذوّقني .. لِهيب الويل ،،

و اللي لي بقى منّه ..

و لا حاجه .. و ساءت حالِتي بالحيل ،،

أغنية هذا مكانك يالسعودي

أغنية "هذا مكانك يالسعودي" للمطربين فهد بن فصلا وبندر بن عوير استفادت من احتفالات الشباب السعودي باليوم الوطني وحققت 3.8 مليون مشاهدة، والأغنية من كلمات أحمد الجويدي وتوزيع ومكساج استديو تون لايف ومن إخراج انور العولقي

أغنية أبكي أغاني

المطرب حسين الجسمي حاضر دوما بأغانيه على قائمة الأكثر مشاهدة واستماعا، وهذا الأسبوع حققت أغنيته الجديدة " أبكي أغاني"505 ألف مشاهدة، والأغنية من من أشعار عبدالرحمن بن مساعد، وألحان: صادق الشاعر، وتوزيع وليد فايدـ، من كلمات الأغنية:

يطول بْعادهم .. وابكي أغاني.. واْنكْتِب أبيات

بها من كل قِصة حُب جرح يضيع في جْروحي

أنا صبري يعلّم كل جرْح يضمّد الآهات

وانا من هام حزْنَ الكون في الخافي من وْضوحي

أغنية غصن المحبة

أغنية غصن المحبة لمنصور الوايلي وفلاح المسردي حققت 182 ألف مشاهدة وهي من كلمات عيسى بن مهل.

أغنية ابن روحي

عيسى المرزوق حقق مع أغنية ابن روحي 207 ألف مشاهدة على يوتيوب، والأغنية من كلمات صباح المالكي ألحان زياد يوسف وتوزيع رمسن جورج.

أغنية فارقوني

المطرب السوري ناصيف يزيتون لا يزال حاضرا على قائمة الأكثر مشاهدة في أغلب الدول العربية ومنها السعودية مع كليب "فارقوني" الذي حقق 9.8 مليون مشاهدة، والأغنية من كلمات عدنان الأمير، والحان أدهم، وتقول كلماتها:

فارقوني

لا تيجوني

ولا أريد أخبار منكم توصل

ولا شي أصلاً

فارقوني

وارحموني

ما أحن وأرجعلكم

دنيتي في البعد أحسن

كل مرة أسامحكم وقول بخاطر العشرة

تفولي مرة وترجع الغلطة بعد فترة

ما اسمح لقلبي بعد أي واحد يكسره

هل مرة رايح من صدق ونسوني هل مرة