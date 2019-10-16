مفاجأة .. ديو يجمع بين أديل ونيكي ميناج قريباً

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أكتوبر 2019 04:45 مساءً - في مفاجأة فنية غير متوقعة، كشفت نجمة الراب الأمريكية، نيكي ميناج عن تعاون فني يجمعها بالنجمة البريطانية الشهيرة أديل في الفترة المقبلة.



نيكي أجابت على سؤال الصحافة أثناء الاحتفال بإطلاق خطها الجديد للموضة ، Fendi Prints On، في بيفرلي هيلز بالولايات المتحدة الأمريكية - أمس الثلاثاء-، بأن تعاوناً فنياً مميزاً يتم التحضير له الآن بينها وبين النجمة الإنجليزية أديل.



وعن ذلك التعاون قالت نيكي ميناج: " يا إلهي، إنه أمر مثير للغاية، لقد جعلتني أديل أقسم لها أن تبقى التفاصيل سر بيننا، لكن كل ما أستطيع قوله أننا قد صورنا الفيديو كليب بالفعل، وأعدكم أنكم سوف تستمعون إلى أغنية ملحمية".



وتعتبر نيكي ميناج من أبرز مغنيات الراب في العالم، وبدأت مشوارها في مطلع الألفية الثالثة، بطرحها لبعض الألبومات التي اشتركت فيها مع مطربين مثل دريك وليل واين.



أما أديل فهي مغنية وكاتبة أغاني إنجليزية، حصدت الكثير من النجاح النقدي والتجاري منذ ظهورها، واحتلت ألبوماتها المرتبة الأولى في بريطانيا وعدد كبير من البلدان حول العالم.



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