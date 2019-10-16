السناني ينشر صورة تلخص تاريخ 30 عاماً مع القصبي

نشر الفنان عبدالإله السناني على حسابه في “تويتر” صورة قديمة له مع الفنان ناصر القصبي على خشبة المسرح خلال مشاركتهما في عمل فني عام 1989م، لخصت تاريخهما الفني معاً والذي امتد لـنحو 30 عاماً.
وكتب السناني على الصورة معلقاً: “لقطة للتاريخ، صورة من الزمن الجميل، وقفة تبعث معها ألف آه وأمنية أن يعود المسرح، وعاد المسرح وعادت الحياة التي نستحقها”.
يذكر أن الثنائي ناصر القصبي وعبدالإله السناني جمعهما أكثر من عمل درامي، أشهرها طاش ما طاش وسيلفي والعاصوف.
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