بسبب حرائق لبنان.. شيرين عبدالوهاب تعتزل السوشيال ميديا

قرار صادم أعلنت عنه المطربة المصرية، شيرين عبدالوهاب، بالتأكيد على اعتزالها السوشيال ميديا بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة احتراماً لنفسها ولمتابعيها.

حيث نشرت شيرين مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، الثلاثاء، وجهت من خلاله رسالة مكتوبة قالت فيها إنها تعلم أن الأغلبية يتصفون بالاحترام والصدق والتصالح مع النفس، وإنها لو نظرت إلى من يكرهون أنفسهم أو يكرهون نجاح الآخرين ما كانت لتتقدم خطوة واحدة في حياتها أو أنجزت أي شيء.

وأوضحت شيرين أنها أطلقت منشورا في وقت سابق حول حرائق لبنان، وأرادت أن تساعد بأي أمر تجيده، وهي لا تجيد سوى الغناء خاصة أنها ليست طبيبة أو مهندسة وصوتها فقط هو ما تملكه.

كما أنها في حال ساهمت بالأموال لن تتمكن من دفع قيمة مناسبة، لذلك قررت أن تكون إيجابية وتقدم ما تستطيع المساهمة به، لكنها حينما قرأت التعليقات التي وردتها على ذلك المنشور، اكتشفت أنها مهما فعلت لن تعجب الجميع.

كما تذكرت كم الشائعات التي حاصرتها مؤخرا حول حملها تارة وجوازها تارة أخرى، وكذلك اتهامها بكونها لا تحمل انتماءً لبلدها، ما دفعها لاتخاذ قرارها قائلة “فبما إن أنا شخص مش مغلوب على أمره.. قررت أقفل كل حاجه ليها علاقة بالسوشيال ميديا”.

وبررت شيرين عبدالوهاب ذلك بكونها لا تريد أن تؤذي نفسها أو متابعيها الذين يقرأون التعليقات، وتمنت من محبيها ألا يغضبوا منها لأن هذا الأمر سيريحها ويسعدها.

ويأتي هذا القرار بعد أن أعلنت شيرين تضامنها مع حرائق لبنان، مؤكدة على كونها مستعدة لإحياء حفل يذهب العائد الخاص به للمتضررين من الحريق.