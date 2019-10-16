بعد أن قام أحد المعجبين بهذا التصرف.. أنغام تتعرض لـ الإغماء خلال حفل غنائي في الجوف

تعرضت الفنانة المصرية أنغام، للإغماء على المسرح خلال إحيائها حفلا غنائياً في منطقة الجوف. و ذلك بعد صعود أحد معجبيها ووضعه طوق من الفل والياسمين في رقبتها.

وقال البعض إن سبب إغماء أنغام، هو شعورها بالخوف من الموقف غير المتوقع، ولكن أنغام، صرحت: “بالفعل هناك من أهداني باقة فل لكنها دليل على محبة أحد المعجبين.. وأنا بخير”. وأضافت : “الحفل كان رائعا لكن درجة حرارة الجو كانت عالية جدا وأصبت بهبوط في الضغط في الكواليس”.

يذكر أن هذا الحفل قد جمع الفنانة أنغام مع الفنان العراقي ماجد المهندس ولاقى حضورا وتفاعلا كبيرا من جانب الجمهور.