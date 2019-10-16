حقيقة وفاة الفنان العراقي كاظم الساهر في حادث سيارة

تناقلت عدد من صفحات مواقع التواصل، خلال الساعات المنقضية، أخبارا تفيد بتعرض المطرب العراقي كاظم الساهر إلى حادث سير في إحدى الدول الأوروبية.

ونشرت تلك الصفحات – غير الموثقة – أخبار تفيد بأن حالته الصحية غير مستقرة، ثم ادعوا وفاته، بعد هذا الحادث.

وحسب موقع “صدى البلد”، أكدت مصادر مطلعة كذب تلك الادعاءات التي تروجها هذه الصفحات.