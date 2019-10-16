الخميس.. المطرب فادي بطل ضيف برنامج "أسرار النجوم"

يحل المطرب السورى، فادى بطل، وفرقة صوت الصعيد، ضيوفًا على برنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمه الإعلامية أسرار الجمال، على قناة "الصحة والجمال"، غدًا الخميس الموافق 17 أكتوبر، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.
ومن المقرر أن يتحدث المطرب والفرقة خلال الحلقة عن أعمالهم الفنية ومشوار صعودهم في عالم الفن، وعن أبرز المحطات والصعوبات التي مروا بها، بالإضافة للحديث عن الجديد في
يذكر أن "فادي بطل طرح عام 2008 ألبومه الثاني الذي يحمل اسم "ما وحشتك" بالتعاون مع شركة "مزيكا"، وتخللت سنوات غيابه طرح أغنيتين على طريقة السينجل هي "وينك وينك، و علاوي".
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