عبرت المطربة أصالة نصري عن سعادتها بانتهاء أزمة لبنان، بهطول الأمطار وإخماد الحرائق التي اندلعت قبل يومين واجتاحت عددًا من مناطقها، وتغزلت بها بكلمات مؤثرة تعبر عن مكانتها الخاصة بالنسبة لها.
فكتبت أصالة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وقالت: "لأنّك معجزة حقيقيّه.. بعث الله لكَ من السماء ماء
يذكر أن سلسلة من الحرائق اندلعت بعدد من المناطق الجبلية في لبنان، يوم الاثنين، بسبب موجة الحر التي تضرب البلاد، وتجددت الحرائق أكثر من مرة، وتسببت فى قيام العديد من المواطنين بإخلاء منازلهم فى بعض المناطق، ما استدعى توجه وزيرة الداخلية لمتابعة عمليات الإطفاء.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتهاء أزمة حرائق المشرف.. أصالة تتغزل بلبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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