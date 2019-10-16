بعد انتهاء أزمة حرائق المشرف.. أصالة تتغزل بلبنان

عبرت المطربة أصالة نصري عن سعادتها بانتهاء أزمة لبنان، بهطول الأمطار وإخماد الحرائق التي اندلعت قبل يومين واجتاحت عددًا من مناطقها، وتغزلت بها بكلمات مؤثرة تعبر عن مكانتها الخاصة بالنسبة لها.

فكتبت أصالة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وقالت: "لأنّك معجزة حقيقيّه.. بعث الله لكَ من السماء ماء

ليُطفئ ناراً لنّ تشوّه فيك وجهاً.. فأنت الصّامد الطيّب.. غضّ القلّب والرّوح.. طبعت على شعبك ملامحك ليصبح لبنان كأهله لاتخيفك الصدمات ، وإنّ جرحتك الحياة فيكَ دواءها فأصبحت أنتَ ذاتك أرزاً لايحترق ولايميل ولايُكسر لأنّ الحياة تتمثّل بكّ وأنت الملاذ وأنت الفرح تُحبّ الحياة وفيكَ تمثّلت حماكَ الله لبنان الحبيب وأبعد عنّك كلّ شرّ".يذكر أن سلسلة من الحرائق اندلعت بعدد من المناطق الجبلية في لبنان، يوم الاثنين، بسبب موجة الحر التي تضرب البلاد، وتجددت الحرائق أكثر من مرة، وتسببت فى قيام العديد من المواطنين بإخلاء منازلهم فى بعض المناطق، ما استدعى توجه وزيرة الداخلية لمتابعة عمليات الإطفاء.