تعرف على موعد عرض المسلسل الدرامي "بلا دليل"

تعرض قناة cbc، المسلسل الدرامي الجديد "بلا دليل"، بطولة الفنانة التونسية درة، والفنان خالد سليم، وذلك ابتداء من يوم الاثنين المُقبل، الموافق 21 أكتوبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً.
تحت الأعمال البوليسية أو أعمال الجريمة، حيث تحدث جريمة قتل في بداية الأحداث مما تنقلب أحداث المسلسل رأسًا على عقب لاكتشاف القاتل الحقيقي، بالإضافة إلى أن جميع شخصيات المسلسل مُركبة ومُعقدة، وهو ينتمي إلي لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة.
وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي غامض، وهو مُصنف
يذكر أن مسلسل "بلا دليل"، يشارك في بطولته إلي جانب درة، وخالد سليم، كل من: نيقولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، جمال عبدالناصر، أشرف زكي، إنعام الجريتلي، من تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي، وإنتاج شركة سينرجي.
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