ضمن الخطط التنويرية للثقافة المصرية: الأعلى للثقافة يناقش تجديد الخطاب الديني

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية أمسية ثقافية بعنوان"الخطاب الديني بين التجديد والواقع المعاش"، وذلك فى إطار جهود مؤسسات الدولة الوطنية الرامية إلى تجديد الخطاب الديني وضمن الخطط الاستراتيجية للثقافة المصرية الهادفة

إلى التنوير والارتقاء بوعى الشباب لمجابهة الفكر المتطرف.ومن المقرر أن تقام الأمسية يوم الأربعاء 23 أكتوبر، في تمام الساعة السادسة مساءً، بدار الوثائق بالفسطاط، وتستضيف الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، الدكتور أحمد مجدي حجازي أستاذ علم الاجتماع السياسي بآداب القاهرة، المستشارة تهاني الجبالي ويديرها الإعلامي الدكتور جمال الشاعر .

تتناول الأمسية مفهوم تجديد الخطاب الدينى والمحاور التى تعمل الدولة عليها لحماية الشباب من الأفكار الهدامة إلى جانب إلقاء الضوء على العديد من صور التسامح فى المجتمع وغيرها من الموضوعات المرتبطة بعنوان الأمسية.

