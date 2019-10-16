بحضور نجوم الفن المصمم العالمي محمد كفارنة يطلق تشكيلة من الأزياء الفاخرة

افتتح المصمم العالمي محمد كفارنة المعروف في أوساط الموضة باسم حمودة كفارنة متجره الخاص في منطقة أم سقيم 2 في دبي ضمن الفيلا رقم 677، حيث شهد الافتتاح إطلاق المصمم لأحدث تشكيلاته من الأزياء الفاخرة. وحضر الفعالية نخبة من كبار الشخصيات وممثلين عن وسائل الإعلام مع أبرز مشاهير العالم العربي أمثال رويدا المحروقي وصفاء سلطان وديانا كرزون، إلى جانب الملحن فايز السعيد والفنان عبد الله بالخير وداليا مبارك وفاديا الطويل.

انطلق مسيرة كفارنة الناجحة في عالم تصميم الأزياء بسن السادسة عشرة، حيث ورث شغفه بالتصميم عن والدته، حيث أبدع منذ ذلك الحين تشكيلاتٍ تعبّر عن موهبته الكبيرة.

ونجح المصمم الأردني بفضل موهبته اللامعة في تدوين اسمه إلى جانب أشهر مصممي الأزياء في العالم، واختار دبي ليطلق أول متاجر علامته التجارية في المنطقة ولاتي شهدت بعض المشاركات المميزة للمصمم في البرامج التلفزيونية والإعلانات والمهرجانات على امتداد منطقة الخليج العربي.

وفي إطار تعليقه على افتتاح المتجر الجديد، قال كفارنة: "تواصل دبي تعزيز مكانتها الراسخة كوجهةٍ مفضلة لرواد الأعمال وخبراء الجمال والمصممين ونخبة العلامات التجارية. وأنا أشعر بامتنان كبير لهذه المدينة التي منحتني فرصة تحقيق أحلامي وحالياً، تشهد علامتي التجارية عصرها الذهبي، وأنا متأكد من أنها ستستمر بالنمو. كما أسعى إلى دخول بلدان أخرى في المنطقة لأكون أقرب لعملائي".