كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو عادل يكشف لـ"الخليج 365 الفني" مصير الجزء الثالث من "أبو العروسة" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الفنان ميدو عادل، عن سعادته بوجود فيلم "بين بحرين" لأنه يشبه الناس ويناقش قضية السيدات بشكل عام، موجهًا الشكر لمخرج الفيلم وللأبطال لاهتمامهم بتلك القضية، وأضاف أنه يميل إلى السينما النبيلة التى تشبه الناس.

وأضاف ميدو عادل في تصريحات لـ"الخليج 365 الفني" على هامش العرض الخاص لفيلم "بين بحرين" الذي أقيم أمس بمول مصر بحضور أبطاله، أنه لا يعلم أى تفاصيل جديدة عن الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة"، متمنيًا أن يكون هناك جزء ثالث مثلما يرغب الجمهور، وقال إن المسئول فقط عن هذه التصريحات هو الموزع والمنتج، وأضاف أنه يقوم حاليا بتحضير مسرحية "حب رايح جاي".

وفى سياق مختلف تدور أحداث فيلم"بين بحرين" حول زيارة قصيرة تقوم بها زهرة لبلدتها في أحد ضواحي القاهرة، تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوي، وتسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها.

ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية، وكان قد تم إطلاق الأغنية الرسمية للفيلم بعنوان "أقوى من الأول"، وهي غناء الفنان هاني عادل، والفنانة فاطمة عادل.

وحصد الفيلم 6 جوائز حتى الآن خلال جولته بالمهرجات العربية والعالمية، حيث حاز على جائزتين في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة؛ جائزة نوت لأفضل فيلم يدعم قضايا المرأة، جائزة أفضل إخراج المقدمة من نقابة المهن السينمائية.

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كما حصد الفيلم جائزة أفضل إخراج لأنس طلبة، وجائزة أفضل سيناريو من مهرجان تازة الدولي لسينما التنوع بالمغرب، بالإضافة إلى جائزة الإنجاز الفني في السيناريو، وجائزة أفضل فيلم من مهرجان بروكلين السينمائي الدولي، وتم عرضه أيضا بعدد من المهرجانات في أوروبا.

جدير بالذكر أن مسلسل "أبو العروسة" حقق رجع صدى رائع، وهذا الأمر الذي أدى إلى وجود جزء ثاني وبعد نجاح الجزء الثاني بدأ الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بمطالبة صناع العمل بعمل جزء ثالث.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي حول حياة يومية لأسرة مصرية متوسطة الحال والأحداث التي يمروا بها وأحوال المحيطين بهم وعلاقتهم الخارجية بالآخرين، ويرصد المسلسل عدة أزمات يمر بها أبطال العمل في تصاعد درامي للأحداث حول المشكلات المثارة داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التي أصابتها، وشخصية الموظف المصري وكيف تغيرت في الفترة الأخيرة.

يُشار إلى أن مسلسل "أبو العروسة" من نوعية المسلسلات التي تنتمي إلى 60 حلقة في الجزء الأول، و60 حلقة بالجزء الثاني أي المسلسل بجزئيه 120 حلقة، وقد حقق عدد كبير من المُشاهدات وصلت إلى 4 مليون تقريبًا، بالإضافة إلى إشادة عدد كبير من الجمهور والنقاد بالمسلسل، مؤكدين أننا بنحن إلى الدراما الاجتماعية من هذا النوع التي تستعرض حياة الأسرة المتوسطة البسيطة التي تعتبر نصف المجتمع المصري.

يُذكر أن مسلسل "أبو العروسة" من بطولة سيد رجب، سوسن بدر، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، كارولين عزمي، ميدو عادل، أحمد عبدالله محمود، خالد كمال، من تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور.

