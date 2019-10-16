تراند اليوم : كفايا سنة – انفصال غدير السبتي عن زوجها

أعلنت الفنانة الكويتية غدير السبتي انفصالها عن زوجها المخرج البحريني أحمد الفردان، وذلك بعد فترة قصيرة علي زواجهما.

ونشرت غدير عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “انستجرام ” صورة تجمعها مع زوجها السابق.

وعلقت غدير السبتي علي الصورة : “القرار اللي أخذته ما كان سهل لو شنو ما كانت أسبابه، لكن بعض المرات حتى لو كان القرار صعب لازم تكون عندنا خطوة جريئة لاتخاذه علشان نرتاح بحياتنا لأن بنعيشها مرة وحدة”.

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وأضافت: “أنا وأحمد انفصلنا عن الحياة الزوجية، لكن مرتبطين كأصدقاء بينهم معزة واحترام، الله يوفقنا بحياتنا والإختلاف لا يصنع العداوة لأن إحنا ناس مثقفة وواعيه للحياة”.

وأغلقت الفنانة غدير السبتي التعليقات على منشورها.

كانت الفنانة الكويتية غدير السبتي احتفلت بزفافها علي المخرج البحريني أحمد الفردان في حفل أسطوري أقيم في الكويت، وفي حضور عدد كبير من نجوم الفن في الخليج العربي من بينهم الفنانة إلهام الفضالة ، بثينة الرئيسي، وفرح الصراف، وآخرون.