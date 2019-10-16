تراند اليوم : إليسا تظهر عارية علي غلاف مجلة جمالك – شاهد

نشرت الفنانة إليسا صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، من جلسة تصوير خضعت لها لصالح غلاف مجلة “جمالك”.

وظهرت إليسا فى الصورة بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت تيشرت أسود كت، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة حيث تركت شعرها منسدلا على الأكتاف، فيما اعتمدت المكياج الناعم.

وتبياينت ردود الفعل حول إطلالة إليسا على غلاف مجلة جمالك، وجاءت التعليقات كالتالى : ” الوس تجنني طالعة مثل قمر ” _ ” جميييييلتي ” _ ” بحبك ” _ ” العشق إليسا ” .

كما انتقد آخرون من متابعيها قيام إليسا بنشر هذه الصورة بعد يوم واحد من اندلاع الحرائق في لبنان والتي أدمت قلوب الكثيرين في العالم العربي.