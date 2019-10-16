فيديو وصور: دنيا سمير غانم تحقق حلم طفل مريض بسرطان الدم

استجابت الفنانة دنيا سمير غانم لطب أب طلب مساعدتها في تحقيق حلم ابنه محمد المريض بورم سرطاني في المخ، في مقابلتها وقضاء يوم معها.

رامي رضوان زوج دنيا نشر تفايل القصة، مؤكداً أنه تلقى عبر حسابه على تويتر العديد من التنبيهات حول استغاثة محمد القوصي الذي يطلب مساعدته لتحقيق حلم ابنه المريض بلقاء دنيا سمير غانم وقال تعليقا على عدة صورة من كواليس اللقاء: كتير بعتولي ولدنيا البوست ده ودنيا كالعادة ماتأخرتش، قابلت محمد ولعبوا وهزروا.

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أضاف: ربنا يباركلك حبيبتي ويقدرك على فعل الخير دايما وإسعاد الناس..ويحبب فيكِ خلقه شكرا القوس على سعيك لفعل الخير، أرجوكم ندعي لمحمد بالشفاء العاجل يا رب.

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كما نشر محمد القوصي أول مقطع فيديو لابنه محمد بصحبة دنيا سمير غانم وعلق عليه قائلا: محمد كان بيتعالج من سرطان الدم واتحسن وبعد كده المرض رد عليه تاني و هايبدا رحله علاج من جديد واول جرعه ليه يوم الخميس الجاي.

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تابع قائلا: محمد بيحب جدا دنيا سمير غانم وبيتفرج على كل أعمالها وكان حلمه أنه يقابلها ويقعد معاها. احنا كلمنا دنيا وكانت في منتهي الحماس انها تحقق حلم محمد وتقضي وقت معاه وفضت نفسها بسرعه عشان تقابل محمد.. الحلم اتحقق النهاردة ومحمد كان في غاية السعادة... شكرا جدا لدنيا على انها أسعدت قلب صغير النهارده.