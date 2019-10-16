هيفاء وهبي تتمرّس في الفنون القتالية لمحاربة أشباح أوروبا

نشرت الفنانة هيفاء وهبي مقطع فيديو من كواليس فيلم "إشباح أوروبا" ظهرت فيه وهي تتدرب تحت إشراف أحد المدربين على فن القتال، لكي تطل بلياقة عالية في الفيلم.

فيلم "أشباح أوروبا" من نوع "الأكشن"، وهذا الامر تطلب من هيفاء وهبي الخضوع لمثل هذه التدريبات، لكي تتمكن من أداء دورها فيه على الشكل المطلوب.

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ومن خلال هذا فيلم "أشبح أوروبا" يخوض مدير أعمال هيفاء وهبي، محمد الوزيري أولى تجاربه في مجال الإنتاج، على ان يتم تصويره تحت إدارة المخرج محمد حماقي الذي يخوض أيضاً أولى تجاربه الإخراجية.

من ناحية أخرى، تم الإعلان رسمياً عن توقيع عقد فني بين المُنتج صادق الصبّاح رئيس مجلس إدارة شركة "صبّاح أخوان" والفنانة هيفاء وهبي لبطولة مُسلسل دراميّ جديد بعنوان" أسود فاتح"، في أول تعاون فني بينهما، وهو من تأليف أمين جمال الذي يُشرف أيضاً على ورشة الكتّاب وإخراج كريم العدل، وتدور أحداثه بين مصر ولبنان في إطار إجتماعيّ عصريّ، على أن ينطلق تصويره في مطلع العام الجديد، لكي يكون جاهزاً للعرض ضمن السباق الرمضانيّ المُقبل.