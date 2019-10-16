ميريام فارس وابنها جايدن يرقصان على "قومي"... فيديو"

في أقل من 24 ساعة حقق فيديو يجمع بين الفنانة ميريام فارس وإبنها جايدن نسبة مشاهدة تكاد تقترب من المليون مشاهدة.

فقد نشرت ميريام فيديو عبر حسابها عبر "إنستقرام"، وهي تقلّ جايدن من المدرسة وظهرا وهما يرقصان على أنغام أغنيتها الأخيرة "قومي"، ولكنها حرصت على عد إظهار وجه طفلها حيث تمّ تصوير الفيديو من الخلف.

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يذكر أن ميريام بعد مرضها وشفائها باتت تقنّن ظهورها على السوشال ميديا، كما أنها لم تعد غزيرة الانتاج، وبات ظهورها نادراً.

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من الناحية الفنية، من المقرر تطرح ميريام فارس ألبوماً غنائياً جديداً خلال الفترة المقبل، خصوصاً وأنها نشرت صوراً لها خلال وجودها في الاستديو لتسجيل بعض الأغنيات.

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وكانت آخر أعمال ميريام فارس أغنية "قومي" وهي من كلمات وألحان يوسف العماني وتم تصويرها تحت إدارة المخرج شريف ترحيني، وهي أول أغنية طرحتها ميريام فارس بعد عودتها إلى الساحة الفنية بعد عدة أشهر من الإبتعاد عنها بسبب المرض.