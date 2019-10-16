فجر السعيد توجّه رسالة قاسية لمن تمنى لها الموت

بدأت الإعلامية فجر السعيد تعدّ العدّة لتعود إلى بلدها الكويت، إذ أنها تستعد لإجراء عملية هي الرابعة والأخيرة، لتعود بعدها من رحلة مرضية استمرت اكثر من شهرين.

موعد العملية سيكون في 6 تشرين الثاني\نوفمبر المقبل ، وقد اشارت فجر إلى أنّها إشتاقت للكويت وأهلها ولبرنامجها التلفزيوني "على مسؤوليتي"، وإلى جمهورها، مشيرة إلى أنّ الله نجاها من الموت بفضل دعواتهم.

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ولم تفوّت فجر السعيد، الرد على البعض ممن كان يراهن على موتها، فقالت ان هؤلاء نسيوا أن الله فوق كل إرادة، وأنه خيّب ظنهم وهو الوحيد القادر على الشفاء.

وعلق البعض على تغريدتها "بالله عليك متى تموتين"، فردّت "بإذن الله قاعدة على قلوبكم".

يشار إلى أن فجر السعيد تتواجد حاليا في فرنسا حيث تخضع للعلاج، بعدما تم نقلها على وجه السرعة من الكويت، التي خضعت في إحدى مستشفياتها إلى عملية "تحويل مسار"، نتج عنها إصابتها بالتسمم في الدم، نتيجة تسريب من العملية أثر على الوظائف الحيوية في جسمها، ما استدعى نقلها إلى باريس نظراً لدقة وضعها الصحي اذ انها كانت على شفير الموت ودخلت في غيبوبة قبل ان يتم انقاذها في اللحظات الاخيرة.