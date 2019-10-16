إيداع شقيق الرئيس الإيراني في سجن السياسيين والمثقفين

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2019 04:00 مساءً - كشفت وسائل إعلامية إيرانية صباح اليوم الأربعاء عن ترحيل ” حسين فريدون ” وهو شقيق الرئيس الإيراني ” حسن روحاني ” ومستشاره الخاص إلى سجن ” إيفين ” شمال العاصمة طهران .
وجاء ذلك على خلفية اتهامه بعدة قضايا فساد مالي والحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات مع النفاذ والحكم نهائيا .. كما حكم عليه بدفع غرامة وتسديد الرشوة المتهم بتلقيها .
وتم إيقاف حسين فريدون في شهر يوليو عام 2017 واتهامه بارتكاب جرائم مالية وإدانته بالرشوة .
يذكر أن سجن إيفين مشهورا باحتجاز السجناء السياسيين حيث توجد فيه مجموعة من سجناء الرأي قبل وبعد الثورة الإيرانية عام 1979 .. كما يطلق عليه اسم ” جامعة إيفين ” نظرا لوجود عدد كبير من المثقفين فيه .
ويشار إلى أن الشقيقان لا يتشاركان إسم العائلة ذاته بعد أن غير الرئيس روحاني اسم عائلته عندما كان شابا .
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