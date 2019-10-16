عروس تحتفل بزفافها يوم وفاة والدتها !!

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2019 04:00 مساءً - ذكرت صحيفة ” ميرور البريطانية ” عن واقعة غريبة قامت بها عروس بريطانية تدعى ” نيل كوردوكس ” البالغة من العمر 24 عاما يوم وفاة والدتها .

حيث استكملت نيل مراسم زفافها بشكل طبيعي بعد أن علمت صباح يوم زفافها بخبر وفاة والدتها التي كانت تعاني من سرطان في المخ .

ونشرت الصحيفة أن العروس وزوجها بعد علمها بالخبر قررت المضي قدما واستكمال حفل زفافهما .. وقالت إنها توجب عليها أن تقوم برقصتها الأولى بعد إبلاغها بوفاة والدتها منوهة إلى أن الأمر كان صعبا للغاية وكانت تشعر بالحزن في قلبها .

وقالت إنها لم تفكر في إلغاء حفل الزفاف وذلك لأن والدتها كانت تريد أن تستمر في حياتها وتتزوج وتستكمل فرحتها بزفافها .

وأشارت العروس بأن الموقف كان شديد الصعوبة خاصة إنهما كانا يتلقيان التهاني والتعازي في الوقت نفسه داخل حفل الزفاف والجميع من حولها كانوا يحاولون التماسك وإخفاء مشاعرهم الحزينة أمامها .

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وأضافت أن يوم حفل الزفاف لم يكن هو اليوم المحدد لذلك من البداية ولكنهما اضطرا إلى تحديده وتقديمه عن الموعد المتفق عليه اولا بثلاثة أشهر حتى تتمكن والدة العروس من الحضور خاصة أن حالتها الصحية تدهورت في الفترة الأخيرة .