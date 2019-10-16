كتب امير فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2019 04:00 مساءً - تداول عدد من الحسابات على موقع التواصل الإجتماعي ” إنستجرام ” مقطع فيديو للإعلامية الكويتية ” حليمة بولند ” برفقة ” عبدالله الجاسر ” المعروف باسم عبودكا وهو نجم مواقع التواصل الإجتماعي في الكويت .
وتظهر حليمة بولند بصوتها في مقطع الفيديو وهي تهم بالصعود على متن سيارة لتفاجأ بوجود عدد من رؤوس البطيخ على المقعد حيث يتعين عليها الجلوس بجانبه .
واعترضت على الجلوس بهذا الوضع لإنه سيجعل رائحتها غير جميلة وأن السيارة بها غبارا ويقدم لها عبودكا المحارم الورقية المبللة .
وأشارت حليمة أن وجود البطيخ بجانبها لا يعجبها كما أثارت الجدل بقولها أن السيارة لا تليق بها معلقة : ” مو بريستيجي ” .. ويرد عبد الله الجاسر ساخرا منها بإنه سيقوم بإنزالها من السيارة وتركب المواصلات .
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كانت هذه تفاصيل خبر حليمة بولند في مقطع فيديو مثير للجدل مع ” البطيخ “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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