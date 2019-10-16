طليقة ماجد المصري تحرجه مجدداً… هذا ما فعلته

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2019 04:00 مساءً - عادت الفنانة المصري منى إش إش إلى إثار ة الجدل بسبب نشرها صورة قديمة جمعتها وطليقها الممثل ماجد المصري. وظهرا فيها وهما يغنيان معاً على المسرح في إحدى الحفلات. وتعليقاً كتبت: “ماجد المصري ومنى إش إش أشهر دويتو غنائي شبابي في التسعينات ماجد ومنى. على يمين ماجد الفنانة رانيا فريد شوقي ورانيا محمود ياسين”.

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