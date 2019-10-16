كتب امير فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2019 04:00 مساءً - انتقد الإعلامي المصري ” تامر أمين ” في برنامجه ” آخر النهار ” المذاع على قناة ” النهار ” الفضائية المصرية واقعة الفنان ” محمد رمضان ” في مقطع الفيديو الذي نشره رمضان من داخل كابينة أحد الطائرات التابعة لشركة خاصة ويقوم بقيادتها لخوض تجربة جديدة .
وكتب محمد رمضان في تعليقه على الفيديو : ” أول مرة اسوق الطيارة .. ثقة في الله نجاح ” .
الأمر الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي كما تسبب في تصعيد الأمر لارتكاب رمضان مخالفة للقانون وقرر مسئولي الطيران المدني بوقف الطيار ومساعده فمن غير المسموح دخول أي شخص إلى كابينة الطائرة حرصا على سلامة الركاب .
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كانت هذه تفاصيل خبر تامر أمين ل ” محمد رمضان : ” أبوس إيدك خف على الناس شوية “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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