ميريام فارس في وصلة رقص مع ابنها داخل السيارة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة اللبنانية ميريام فارس لانتقادت قوية بسبب مقطع فيديو جديد ظهرت فيه مع ابنها الوحيد «جايدن» خلال عودتهما من مدرسة الأخير.

ملكة المسرح ظهرت في الفيديو تقود سيارتها الفاخرة مسرعة على أنغام أغنيتها الخليجية الأخيرة «قومي»، بينما بدت منسجمة في وصلة رقص شاركت فيها ابنها، وهو ما الأمر الذي انتقده البعض، ونصحها بضرورة التركيز في القيادة، وعدم الانشغال بأي شئ آخر خاصة مع وجود أطفال.

يُذكر أن ميريام فارس احتفلت بزفافها على رجل الأعمال اللبناني داني متري في أجواء سرية بعيداً عن أعين الإعلام في فندق فينيسيا بصالة Eau de Vie في أغسطس 2014 بحضور 14 شخص فقط من أسرتي العروسين، وحينها طرحت الفنانة كليب أغنية «دقوا الطبول» الذي تضمن لقطات من حفل زفاف وشهر عسل الفنانة في جزيرة سانتوريني اليونانية، وقد رُزقت الفنانة بمولودها الأول «جايدن» فبراير 2016.

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من ناحية أخرى، كان كليب «قومي» آخر ما طرحته ميريام فارس، والأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع حسام الدين، ماستر جاسم محمد، والكليب من إخراج شريف ترحيني.

ميريام فارس غابت عن الساحة الفنية لفترة ليست قصيرة بسبب إصابتها بوعكة صحية، خسرت على إثرها الكثير من وزنها، كما أنها أثرت كثيراً في الفنانة التي صرحت بأنها في وقت من الأوقات، فقدت الأمل في الظهور على المسرح مرة أخرى من شدة المرض.