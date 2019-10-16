ورد الخال تهاجم ستيفاني صليبا وتنصحها بعروض الأزياء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدمت الفنانة اللبنانية ورد الخال، جمهورها بمهاجمتها لمواطنتها الفنانة ستيفاني صليبا، على الهواء.

ورد الخال، قالت خلال لقائها في برنامج ” أكلناها”مع الإعلامي باسم يا خور، على سؤال حول “من هي النجمة اللبنانية التي تقولين لها اكتفي بعرض الأزياء وابتعدي عن التمثيل؟”، لتجيب: “الممثلة هي ستيفاني صليبا جمالها طاغي وحضورها في الأعمال جميل لكن يطغى عليه الشكل”.

ووجهت خلال الحلقة رسالة لستيفاني صليبا قالت فيها: “جربي بعد مرّة إذا ما زبطت خلص”.

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وجه باسم ياخور رسالة إلى ستيفاني صليبا، وأكّد أنّها ليست جميلة فقط كما قالت ورد الخال، بل ممثلة جيدة أيضًا، وقال: “رح تصيري نجمة عظيمة بالتمثيل والشّكل”.

ورد المنتج صادق الصباح، على تصريحات ورد الخال، بطريقة غير مباشرة في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر” قال فيها: “أخطر ما يكسر هالة الفنان هو تحوّله إلى ناصح أو ناقد لزملائه.. مشهد أراه يتكرر وأتساءل لما يقع الفنان في فخ أسئلة يمكن تجنب الإجابة عليها بذكاء”.

يذكر أن مسلسل “دقيقة صمت”، من بطولة عابد فهد، وستيفاني صليبا، وخالد القيش، وفادي صبيح، ورنا شميس، ويوسف حداد، ، وفايز قزف، وفادي أبي سمرا، وأندرية سكاف، وجفرا يونس.