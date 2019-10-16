مصطفى حجاج يطرح أنا موجود

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أطلق الفنان مصطفى حجاج، أغنية جديدة من ألبوم “هتزهزه”، والتي تحمل اسم “أنا موجود”، يوم، الأربعاء 16 أكتوبر، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، إذ تُعد خامس أغنيات الألبوم.
أغنية “أنا موجود”، من كلمات صابر كمال، وألحان مصطفى حجاج، وتوزيع أحمد إبراهيم، وهندسة صوتية نصر محروس.
وتقول كلمات الأغنية: لو تحب تلاقي دايمًا حد حابب يبقى سامعك لو في يوم احتاجت صاحب ولا حضن يواسي دمعك لو لقيت الناس بتفرح وأنت زي حالاتي وحدك أنا موجود.
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