15 فيلما في عرض أول بـ"الشارقة السينمائي للأطفال"

قدم مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2019، في ثاني أيام فعالياته، مجموعة مختارة من الأفلام الدرامية والواقعية والإنسانية، التي تتوزع بين أفلام الرسوم المتحركة، وأفلام الناشئة والصغار، إلى جانب الأفلام القصيرة.

وحرص المهرجان، الذي تنظمه مؤسسة "فن" المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة، ويستمر حتى 18 أكتوبر/تشرين الأول، على تقديم نخبة من أفلام العالمية في عرضها الأول على مستوى الخليج والشرق الأوسط.

أفلام الطلبة



وعرضت سينما المهرجان ضمن فئة أفلام الرسوم المتحركة فيلم "أمينتي"، للمخرجتين كاميلا بينتواتي وأماندين دازين، ويروي قصة الفتاة المصرية نيرمين التي فقدت أختها وقررت التعامل مع هذا الموقف من خلال تحويل حزنها إلى فعل.

كما عرض المهرجان فيلم "وصلة البرغي"، وهو نتاج مجهود مجموعة من المخرجين الشباب، وهم نيكولاس ليباس، وكلير كارتييه، وماتيلد دوردي، وتيبولت جرونينبرجر، وماورين ليسيرف، وشيه هوي بان، ويسرد حكاية الروبوتات التي اكتشفت العقار الذي يثير فيهم العواطف البشرية.



قدم أيضا فيلم "نادي الملطخين"، وأنتج بجهود مجموعة من الشبان المتخرجين بدرجة ماجستير من جامعة فالنسيان الفرنسية، ويروي قصة طفل اسمه فين يشعر بسعادة عندما يجد أولادا آخرين لديهم لطخات وندبات مثله، لكن سرعان ما يكتشف أن ندباتهم نتيجة العنف والمعاناة.

واستضاف المهرجان فيلم "الفيلة ستكون سعيدة"، لـ6 مخرجين هم: لوكاس روسيل، شارلوت برون، لويس فريم، فينسنت لابيس، أدريان لانوين، وأليس ليبوتري، ويطرح 3 لمحات عن الحياة في عالم ما بعد الكارثة.

أفلام الأطفال

تحت عنوان "فقدت أبي"، عرضت شاشات سينما المهرجان فيلماً لمجموعة من المخرجين الصغار بالتعاون مع "كاميرا-إي تي سي"، ويروي قصة أب وابنه من كوكب المشتري مفتونين بمنظر الأرض الأزرق والأخضر، ويقرران إلقاء نظرة عن قرب فينطلقا بسفينتهما الفضائية في رحلة ممتعة نحو الأرض.

وروت المخرجة الروسية الشابة كاترينا تشيكوموفا، خلال فيلم "حكايات مميزة"، قصة مؤثرة لرحلة أم تبدأ من عدم التصديق وإنكار أن ابنها الذي طال انتظاره لن يتكلم ولن يمشي، وتنتهي بالقبول والفرح في نهاية المطاف.

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بينما قدم المخرج الصغير زهيفار فرج زاده في فيلمه "شيروك"، حياة الفتى الصغير الذي أجبر على الوقوف كراعٍ لقطيع والده خلال فصل الصيف، لكنه يحلم أن يصبح شرطيا ذات يوم ويقود سيارته.

وفي فيلم "تينجو"، أجاب المخرج باراث مينون عن سؤال: "كيف يمكننا تعليم الأطفال احترام ملكية الآخرين في عالم مليئة بالجشع؟".

أفلام قصيرة

من الإمارات عرض المهرجان فيلم "ليمون" للمخرج السينمائي الإماراتي عبدالرحمن المدني، الذي يتحدث عن ربة منزل أسمها ميثاء وهي في منتصف العمر تحاول إعادة رمق الحياة مجدداً إلى زواجها، لكن الأخير رجل صارم وعنيد يحبط كل المحاولات التي تقوم بها للاقتراب منه.

من إسبانيا، عرض المخرج خوسيه كورال فيلم "حكاية عائلة"، ويسرد أحداثا تعيشها عائلة بكامل تفاصيلها، حيث يكشف عن كيف صارت الحكايات ملاذا يمكن فيها العثور على العدل والحرية بالنسبة لأبناء العائلة الذين يعانون من والدهم.

وسرد فيلم "بشير في أرض العجائب" للمخرج الهولندي أفلين بيهوف، قصة الطفل الذي بلغ الربيع العاشر من عمره وهو يعيش ويمضي حياته في مخيم اللاجئين.

كما تحدث فيلم "فلورينا" للمخرج وصانع الرسوم المتحركة لويس مورتون عن المستقبل، حيث لم تعد الأرض صالحة للحياة.

رسوم متحركة

واستضافت شاشة سينما المهرجان الصغيرة نخبة من الأفلام، منها "مقلوب" للمخرجتين هند ولمياء من مصر، الذي يعرض مجموعة من التساؤلات بشأن كيفية الاعتناء بالأولاد إذا كان ذووهم صغار الحجم؟ حيث تنقلب الأدوار عندما يصبح البالغون أطفالاً.

ومن إسبانيا قدم المخرجان أندرو جولد سميث وبرادلي سليب فيلم "مفقود وموجود"، الذي يجسد في قصة صغيرة وجميلة كل شيء عن الحب.

وعرض المهرجان فيلم "موجو وبيرول" للمخرج الياباني وفنان الرسوم المتحركة تسونو جودا، قصة موجو الذي يعتني بصديقه الاستغلالي "بيرول" حتى يأتي اليوم الذي يحدث بينهما شجار صغير، فيبادر بيرول بأخذ موقف حاد لتتصاعد الأحداث حتى يجتمع الصديقان على طاولة الطعام ويعودان إلى صداقتهما من جديد.

ويفتح المهرجان أمام الأطفال والشباب واليافعين آفاقاً جديدة لعرض أعمالهم ومواهبهم الإبداعية، والاستفادة من تجارب الخبراء العالميين الذين يستضيفهم المهرجان، التي تسهم في تنمية وصقل طاقاتهم وقدراتهم، وتعزز من مداركهم الفكرية وتمنحهم أبعاداً أكثر شمولية وانفتاحاً ليصبحوا صنّاع أفلام مبدعين وقادرين على إنتاج سينما إماراتية وعربية تعبر عن أحلامهم وتطلعاتهم، وقادرة على المنافسة عالمياً.