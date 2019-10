بأداء استثنائي وإيرادات كبيرة.. "جوكر" خواكين فينيكس يغزو العالم

بفضل أداء استثنائي وقدرة كبيرة على التحكم في تعبيرات الوجه والجسد، بات اسم خواكين فينيكس يتردد في جميع أنحاء العالم منذ بدء عرض فيلم "الجوكر" الذي جعله مرشحا بقوة لنيل جائزة الأوسكار لأفضل ممثل.

وقبل أيام من بلوغه 45 عاما يعيش فينيكس ما قد تكون أزهى فترات حياته العملية بفضل أداء الجوكر، و"باتمان" (الرجل الوطواط) الشهير في الفيلم الذي يدور حول تطور هذه الشخصية والذي أخرجه تود فيليبس وتوج بجائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

أبدع فينيكس في تجسيد مراحل تطور شخصية أرثر فليك من رجل بسيط يعاني المشكلات النفسية والتهميش ويحلم بأن يكون فنانا كوميديا إلى قاتل ملقب بـ"الجوكر" يشتهر بوجه المهرج، ويحث عن دون قصد سكان مدينة جوثام الأمريكية الخيالية للثورة على الفساد.





وعلى الرغم من أن فينيكس دائما ما كان يجسد أدواره ببراعة وعلى الرغم من أن دور "الجوكر" سبق وقدمه آخرون، أشهرهم الراحل هيث ليدجر الذي نال عن تجسيده في فيلم "Dark Knight" جائزة الأوسكار لأفضل دور ثانوي بعد وفاته، فإن هذه الشخصية منحته المساحة التي جعلته يبرز إمكاناته الهائلة لينطلق للنجومية من جديد، ويصبح اسم خواكين فينيكس حديث الساعة وتنتشر صوره في شخصية الجوكر على الشبكات الاجتماعية كالنار في الهشيم.

وتحيط فينيكس دائما هالة من الغموض، كما أن شخصيته لا تتطابق مع شخصية الممثل الهوليوودي التقليدية.





ولد النجم الأمريكي باسم خواكين رافائيل بوتون في بويرتوريكو في 28 أكتوبر/تشرين أول عام 1974 لوالدين كانا يسافران برفقة أبنائهما الخمسة عبر أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية والشمالية.

وبحسب موقع "IMBD" فإن الأسرة استمرت في السفر وغيرت لقب العائلة إلى فينيكس كوسيلة للاحتفال في بدايتها الجديدة تيمنا بطائر العنقاء "الفينيق" الذي يبعث من جديد من رماده.

وفي عام 1979 استقرت أسرة فينيكس في لوس أنجلوس، وبدأ الأبناء الخمسة يخطون خطواتهم الأولى في العمل بالتليفزيون من خلال الإعلانات.





وكان أول دور بارز قدمه خواكين في مسلسل "Seven brides for seven brothers"، حيث كان ضيف شرف وفي السينما بدأ وجهه يصبح مألوفا بفضل فيلم "Space Camp" عام 1986 واسمه كتب وقتها "Leaf" أي ورقة شجر، وهو الاسم الذي يتسق أكثر من خواكين مع أسماء أشقائه "River نهر" و"Rain مطر" و"Summer صيف" وحتى "Liberty حرية".

وبحسب مجلة "فاريتي فير" فإن كل الأسرة كانت نباتية بفضل مبادرة من خواكين وشقيقيه ريفر ورين، فكان خواكين في طفولته يرى كيف كان الصيادون يعلقون الأسماك في المركب بالمسامير، وكان هذا الأمر يعد تعذيبا من وجهة نظره.

وفي هذه اللحظة تساءل كيف كان والداه يطعمونهم هذه الحيوانات، وعن هذا الأمر قال ذات مرة لـ"فاريتي فير": "هذا كان عنيفا للغاية، ما زلت أتذكر أمي وهي تحاول أن تبرر لنا هذا الأمر، ونحن كنا نصرخ ونقول: "كيف لم تخبرينا؟".





وما زال خواكين نباتيا حتى الآن، كما أنه لا يتناول الوجبات السريعة ولتأدية ضحية الجوكر اتبع نظاما غذائيا صارما ليخسر 23 كجم من وزنه.

ولم يكن خواكين الممثل الوحيد في الأسرة فشقيقه الأكبر ريفر كان أمامه مستقبل واعد في السينما، إلا أنه توفي عام 1993 بسبب جرعة مخدرات زائدة.

وما زالت صدمة فقدان شقيقه تؤثر على خواكين حتى الآن، فكان هو من اتصل بالإسعاف ليلة وفاة ريفر التي دفعت الأسرة للانتقال للعيش في كوستاريكا.





وبعد فترة وبتشجيع من أصدقائه وأقاربه عاد خواكين للتمثيل بعد وفاة أخيه، وفي 1995 جسد شخصية جيمي إيميت في فيلم "To die for" من إخراج جاس فان سانت وبجوار النجمة نيكول كيدمان، وهذه المرة كتب اسمه خواكين فينيكس، بعدها شارك في أفلام "The Abbots" و"U-turn"، فضلا عن "Gladiator" الذي أدى فيه دور كومودوس الشرير.







بعد هذه الأدوار قدم فينيكس أدوارا يقترب فيها من الجانب المظلم من النفس البشرية مثل دوره كجندي مارينز أمريكي سابق يقتل الرجال الذين يستغلون الأطفال في فيلم "You were never really here" عام 2017.

ويتقمص فينيكس الشخصيات لدرجة تجعله يواجه صعوبة بعد انتهائه من تجسيدها، وعلى الرغم من أن شخصية "الجوكر" كانت من الممكن أن تقوده لأزمات نفسية، فإنه أقر بأنه تحسن في هذا الجانب ويشعر بسعادة.