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هشام لاشينالأربعاء 2019/10/16 04:42 م بتوقيت أبوظبي
محمد رمضان داخل قمرة القيادة
بعد يومين من الجدل الذي أثير حول قيادته طائرة ركاب وهو في طريقه للسعودية، خرج الممثل المصري محمد رمضان عن صمته كاشفا حقيقة هذا الفيديو الذي نشره على حسابه الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي.
رمضان نشر فيديو جديد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كشف فيه حقيقة دخوله قمرة الطائرة وقيادتها خلال ذهابه إلى السعودية لحضور فعاليات موسم الرياض وإحياء حفل هناك.
وقال رمضان إن الطائرة التي كان يحلق بها "خاصة" وأن قائدها أغلق لوحة التحكم بالكامل قبل تصوير هذا المشهد، وذلك فيما يبدو أنه إجراء احترازي ولمزيد من التأمين.
وكانت سلطة الطيران المدني المصري قد أصدرت تعليمات بإيقاف قائد الرحلة والطيار المساعد عن الطيران، وإحالتهما للتحقيق العاجل لارتكابهما فعلًا ممنوعا طبقا لقواعد وتعليمات الطيران المدني العالمي والمصري.
وكان رمضان قد نشر رمقطع فيديو له من داخل طائرة متجها إلى السعودية حيث يحيي حفلا غنائيا هو الأول له بالمملكة، معلقا حينها: "في تجربة هي الأولى من نوعها.. هنقوم نسوق (أقود) الطيارة".
بعدها، غادر رمضان مقعده متجها نحو كابينة القيادة، وجلس إلى جوار قائدها وتبادل الثنائي الحديث وأمسك بعدها بالأجهزة الخاصة بقيادة الطائرة.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يخرج عن صمته: قائد الطائرة أغلق لوحة التحكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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