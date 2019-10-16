جنيفر أنيستون تدخل إنستغرام بالملايين

انضمت النجمة العالمية جنيفر أنيستون الى موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام، حيث قامت بنشر صورة ملفتة على طريقة “السيلفي” لشخصيات المسلسل الشهير “FRIENDS”، وكتبت: “لقد أصبحنا أصدقاء في إنستغرام أيضًا. مرحبا انستغرام”.

وحازت الصورة الأولى لجنيفر، خلال ساعات من نشرها، أكثر من 9 ملايين إعجاب، بينما تابع حسابها في أقل من يوم اكثر من 7 ملايين متابع.

واستطاعت جنيفر أنيستون أن تصل الى 7 ملايين متابع في يوم واحد، ما اعتبره البعض انها أسرع من أي مشهور آخر في تاريخ التطبيق يحصد هذا الرقم بوقت قليل.