جنيفر أنيستون تدخل إنستغرام بالملايين

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Oct 16, 2019
انضمت النجمة العالمية جنيفر أنيستون الى موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام، حيث قامت بنشر صورة ملفتة على طريقة “السيلفي” لشخصيات المسلسل الشهير “FRIENDS”، وكتبت: “لقد أصبحنا أصدقاء في إنستغرام أيضًا. مرحبا انستغرام”.
وحازت الصورة الأولى لجنيفر، خلال ساعات من نشرها، أكثر من 9 ملايين إعجاب، بينما تابع حسابها في أقل من يوم اكثر من 7 ملايين متابع.
واستطاعت جنيفر أنيستون أن تصل الى 7 ملايين متابع في يوم واحد، ما اعتبره البعض انها أسرع من أي مشهور آخر في تاريخ التطبيق يحصد هذا الرقم بوقت قليل.
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